Tientallen vaten met drugsafval in Tilburgs woonwijk

In een woonwijk in Tilburg zijn vanmiddag dertig vaten met drugsafval ontdekt. In de jerrycans zaten honderden liters met afvalstoffen van de productie van amfetamine.

De politie heeft in alle garageboxen in de straat onderzoek gedaan, maar dat leverde niets op. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het afval op.

Ook jerrycans in riviertje

Ook in het riviertje de Dommel bij Boxtel zijn vanmiddag jerrycans gevonden. Mogelijk zat daar ook drugsafval in. De brandweer heeft ze met een boot uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant.

Drugsdumpingen zijn aan de orde van de dag in Noord-Brabant. De afgelopen acht dagen zijn op nog tien plekken drugsafval gevonden, onder meer in Breda en Goirle.