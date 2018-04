Geen 'special price for you' meer in Egypte

Een ritje op een kameel, een excursie naar de piramide van Gizeh, handgeschilderde souvenirs: 'kijken, kijken niet kopen' en 'special price for you my friend'. Veel reizigers zullen dit herkennen; de vele handelaars en gidsen die hen hardnekkig achtervolgen met het ene aanbod na het andere en die geen genoegen nemen met een 'nee'.

In een poging om de ingestorte toeristensector nieuw leven in te blazen wil Egypte hier nu iets tegen doen. Het parlement keurde deze week daarom een wet goed waarin staat dat iedereen die toeristen lastigvalt een boete kan krijgen van omgerekend ruim 450 euro. De wet moet alleen nog ondertekend worden door president Sisi.

Politieke instabiliteit

De wet is voor Egyptenaren die in deze sector hun brood verdienen een slag in het gezicht. "De nieuwe regels zullen vooral arme mensen treffen die met moeite hun gezin kunnen onderhouden", zegt Ahmed, een souvenirverkoper bij de piramide van Gizeh. Duizenden mensen zullen hun enige vorm van inkomsten verliezen, denkt hij.

De afgelopen jaren zijn toch al niet gemakkelijk geweest. Acht jaar geleden was het toerisme nog een van de belangrijkste pijlers van de Egyptische economie en verschafte werk aan miljoenen mensen. Maar na verschillende terroristische aanslagen en de toegenomen politieke instabiliteit nam het aantal toeristen met bijna de helft af. In 2010 bezochten per jaar ruim 15 miljoen toeristen het land, in 2015 waren dat er nog maar 8,3 miljoen.

Egypte probeert nu dat tij te keren met onder andere deze wet. Ook probeert het land bezoekers te trekken met nieuwe archeologische vondsten en opgevoerde beveiliging rond historische bezienswaardigheden.