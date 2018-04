Macron tegen Congres VS: kies voor samenwerking, niet voor isolatie

De Franse president Macron heeft in een toespraak voor het Amerikaanse Congres de VS opgeroepen om te blijven samenwerken met andere landen. Hij zei dat nationalisme en isolationisme de wereldproblemen niet verhelpen en dat de oplossing ligt in internationale samenwerking.

Macron verwees daarbij onder meer naar de westerse deal met Iran, waar Trump vanaf wil, en het klimaatakkoord van Parijs waar Trump vorig jaar uitstapte.

"De VS moet de deur naar de wereld nu niet dichttrekken", zei Macron. "We leven in een wereld waar angst en boosheid hoogtij vieren, maar deze emoties maken ons alleen maar zwakker. De VS speelt een belangrijke rol bij het bewaken van onze vrije wereld. Het is nu aan jullie om deze vrije wereld te behouden en opnieuw uit te vinden."

In de toespraak benadrukte Macron ook de sterke historische band tussen Frankrijk en de VS. Hij kreeg een minutenlange staande ovatie.

Idioot

Met de toespraak sloot Macron zijn driedaagse bezoek aan de VS af. Gisteren spraken Macron en Trump over de deal met Iran, die tot stand kwam met medewerking van onder anderen Trumps voorganger Obama. De deal houdt in dat Iran zijn kernwapenprogramma afbouwt, in ruil voor verlichting van internationale sancties.

Trump herhaalde dat hij die overeenkomst "een vreselijke deal" en "idioot" vindt. De Amerikaanse president moet uiterlijk 12 mei duidelijk maken of de VS zijn medewerking aan het onder Obama bereikte akkoord met Iran verlengt.