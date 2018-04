Verstappen krijgt 150.000 euro schadevergoeding voor lookalike-filmpje

Onlinesupermarkt Picnic moet Formule 1-coureur Max Verstappen een schadevergoeding van 150.000 euro betalen. Het bedrijf had een filmpje online geplaatst met iemand die op Max Verstappen leek. Daarmee heeft de supermarkt inbreuk gemaakt op het portretrecht, oordeelde de rechtbank eerder.

Picnic had het filmpje bij wijze van grap gemaakt, waarbij het leek alsof Verstappen boodschappen bezorgde namens het bedrijf. De supermarkt heeft altijd gezegd dat het filmpje was gemaakt voor het personeel en dat het nog dezelfde dag offline was gehaald.

Supermarkt

Verstappen had een schadevergoeding geƫist van 400.000 euro, onder meer omdat de video al snel op meerdere sites werd verspreid. Hij onderbouwde dat bedrag met een factuur voor de opening van een supermarkt. Voor drie uur aanwezig zijn kreeg hij 100.000 euro, exclusief btw.

Maar de rechter heeft de schadevergoeding lager vastgesteld dan de claim, omdat de video relatief snel offline werd gehaald door Picnic.

'Bizar'

Het is een van de grootste schadevergoedingen die in dit soort zaken zijn toegewezen. Eerder kreeg Louis van Gaal een schadevergoeding van 25.000 euro, omdat beeld van hem als trainer van het Nederlands elftal was gebruikt in een reclame.

"We zijn echt heel erg verbaasd", zegt Michiel Muller van Picnic. "Het bedrag dat de rechter nu heeft bepaald vinden we echt bizar hoog. We zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter en we gaan zeker in hoger beroep."

Vorig jaar werd er nog een investering van 100 miljoen euro gedaan in Picnic.

Scheef

Ook intellectueel eigendoms- en mediarechtsjurist Arnout Groen, die niet betrokken is bij de zaak, verbaast zich over het schadebedrag. "Zeker als je kijkt naar hoe kortstondig het reclamefilmpje bij Picnic online heeft gestaan."

Hij vindt de vergelijking die gemaakt is met de vergoeding voor het openen van een supermarkt scheef. "Dit is een volstrekt andere vorm. Voor deze 150.000 euro hoefde Verstappen z'n huis niet eens uit."