Hof legt lagere straffen op voor moord op Nederlandse agent Bonaire

De man die in augustus 2016 de Nederlandse politieagent Ferry Bakx doodschoot op Bonaire, heeft in hoger beroep zeventien jaar cel gekregen, twee jaar minder dan in eerste aanleg. Het gerechtshof in Kralendijk bevond behalve de schutter ook de andere verdachten schuldig aan het plegen van een gewapende roofoverval, die uitmondde in het fatale schot op Bakx tijdens de daaropvolgende achtervolging. De meeste straffen vielen iets lager uit dan bij de rechtbank, vorig jaar.

Het brein achter de overval is een Bonairiaan, de overige daders zijn afkomstig uit Venezuela. Ze waren gewapend met een boot naar Bonaire gevaren om daar een roofoverval te plegen. Na aankomst vielen ze een woning binnen in Sabadeco, aan de westkust van Bonaire, en gijzelden daar de bewoners.

Agent Bakx werd er samen met een collega op afgestuurd. Toen ze bij het huis arriveerden, sloegen de overvallers op de vlucht. Bakx struikelde bij de achtervolging en werd volgens de rechters doelbewust doodgeschoten.

Grote schok

De rechters van het hof lieten, net als de rechtbank eerder, zwaar meewegen dat de dood van Bakx een grote schok betekende voor de bewoners van Bonaire. De schutter krijgt een lagere straf omdat hij heeft meegewerkt met justitie, berouw heeft getoond en omdat hij pas 22 jaar oud is. De andere straffen werden licht aangepast om ze meer in evenwicht met elkaar te brengen, aldus het hof van justitie op Bonaire.

De Bonairiaanse beramer van de overval kreeg van de rechtbank 20 jaar cel, de hoogste straf. Van hem is nog niet duidelijk of hij in hoger beroep gaat.