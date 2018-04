Rutte wacht zwaar debat, 'hij moet met ongelooflijk goed verhaal komen'

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met premier Rutte over de memo's over de afschaffing van de dividendbelasting, die gisteravond zijn verspreid. "Het wordt een zwaar debat", voorspelt PvdA-leider Asscher.

Het debat begint om 15.00 uur en is live te volgen op NPO Politiek.

De oppositie in de Tweede Kamer reageert fel op de documenten die naar buiten zijn gekomen. Asscher zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal op de vraag of hij een motie van wantrouwen in zijn achterzak heeft dat Rutte met "een ongelooflijk goed verhaal moet komen". "Anders sluit ik inderdaad niet uit dat het vertrouwen van de PvdA ophoudt."

Asscher valt over twee dingen. Hij zegt dat uit de memo's "een heel slecht beeld" naar voren komt "van een kabinet dat kennelijk per se de multinationals tegemoet wilde komen, tegen het advies van de ambtenaren in". Verder zegt hij de premier een half jaar lang heeft ontkend dat er bij de formatie stukken waren over dividendbelasting. "En dat is gewoon niet waar. Het is onwaarschijnlijk dat Rutte vrijdag pas op de hoogte was."