Linkse oppositiepartijen in de Kamer reageren fel na vrijgegeven memo's

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren fel op het nieuws dat ambtenaren van het ministerie van Financiƫn grote twijfels hadden tijdens de formatie over het afschaffen van de dividendbelasting.

GroenLinks-leider Klaver schrijft in een tweet: "1,4 miljard per jaar weggeven aan het buitenland, terwijl je eigen ambtenaren het ten zeerste afraden. Wat bezielt dit kabinet? Hoe kun je zo overduidelijk grote multinationals verkiezen boven mensen?".

Volgens PvdA-leider Asscher geven de openbaar gemaakte memo's een ontluisterend beeld. "Uit de documenten blijkt opnieuw dat er economisch geen goede redenen zijn om de dividendbelasting af te schaffen", stelt hij. "Het weghouden van onwelgevallige informatie over zo'n omstreden maatregel is verbijsterend. De positie van de premier en van zijn derde kabinet is morgen in het geding." Asscher sloot eerder een motie van wantrouwen niet uit.

"Had hij maar naar de adviezen van zijn eigen ambtenaren geluisterd, dan was dit nooit gebeurd", zegt SP-leider Marijnissen.

Ze twittert: "Ik snap waarom Rutte deze documenten onder de pet wilde houden. Opnieuw wordt hij ontmaskerd als loopjongen van het groot kapitaal. 1,4 miljard van de Nederlandse belastingbetaler in de put om multinationals te dienen".

Tijdbom

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met premier Rutte over de vrijgegeven memo's. De oppositie heeft veel vragen over de kennis die de premier had tijdens de formatie van memo's van ambtenaren over de afschaffing van de dividendbelasting.

Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen ziet de linkse oppositie, die al vanaf het begin tegen de maatregel is, hier zijn natuurlijk eigen gelijk bewezen. "Rutte wacht een zwaar debat, dat ook gaat over het vertrouwen in hem als premier. Met deze stukken lijkt deze tijdbom nog niet bepaald gedemonteerd."