Oostvaardersplassen voor dummies: waarom, hoe, wat en hoe nu verder?

Eigenlijk zouden de Oostvaardersplassen er niet eens moeten zijn. In 1968 ontstonden er grote plassen water in de nieuw aangelegde Flevopolder. Op de plek van de plassen zou een industriegebied komen. Omdat daar niet direct behoefte aan was, werd het moerasgebied ingezaaid met riet en met rust gelaten. Op de plek ontstond een nieuwe wildernis.

De huidige begrenzing van de plassen ontstond toen in 1982 de spoorlijn tussen Almere en Lelystad met een bocht om het moeras werd gelegd. In 1975 werd ook een kade om het moeras gelegd. Zo ontstond de tweedeling tussen het droge en natte deel. De eerste grote menselijke ingreep in het gebied was in 1983, toen grote grazers in het gebied werden geïntroduceerd. De beesten hadden maar een taak: de ganzen helpen.

De ganzen vertoefden namelijk prima in het moeras, door de schuilgelegenheid om te ruien en het voedsel in overvloed. De vraag was alleen: waar kan de gans de rest van het jaar heen? Om hun eigen leefgebied open te houden, hadden de ganzen hulp nodig. Hulp van grote grazers.