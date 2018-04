Opnieuw honderden banen op de tocht bij offshorebedrijf Heerema

Bij offshorebedrijf Heerema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het gaat daarbij vooral om banen bij Heerema Marine Contractors in Leiden. Het bedrijf zegt een strategische beslissing te hebben genomen om niet langer offshore oliepijpen te installeren.

Het is niet uitgesloten dat er gedwongen ontslagen vallen. Het offshorebedrijf wijt het verdwijnen van banen aan de verslechterde marktomstandigheden en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. Na de herstructurering blijven er wereldwijd nog zo'n 850 banen over bij Heerema Marine Contractors.

Zo'n anderhalf jaar geleden verdwenen al 450 banen bij Heerema in Zwijndrecht en Vlissingen vanwege de malaise in de olie-industrie. Het bedrijf maakt grote constructies, zoals boorplatforms, voor de olie- en gasindustrie.