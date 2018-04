Israël schort deportatie Afrikaanse vluchtelingen op

Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden zijn gewerkt aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten.

Een aantal vluchtelingenorganisaties had een zaak aangespannen bij het Hooggerechtshof, waarop de regering de hoogste rechter liet weten dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. De migranten kunnen hun verblijfspapieren voorlopig iedere 60 dagen opnieuw verlengen, zoals dat tot nu toe ook het geval is.

De vluchtelingen zijn voornamelijk afkomstig uit Eritrea, Sudan en Zuid-Sudan. Ze zijn Israël illegaal binnengekomen vanuit Egypte, via de Sinaï-woestijn. De migranten zeggen dat ze asielzoekers zijn, die oorlog en vervolging ontvluchten. De regering beschouwt ze als economische vluchtelingen.

Druk van rechtse kiezers

Sinds 2013 zijn zo'n 4000 van hen vrijwillig vertrokken naar Rwanda en Uganda. Rechts politieke groeperingen oefenen druk uit op premier Netanyahu om duizenden anderen uit te zetten.

Begin april was er sprake van een plan met steun van de VN om de vluchtelingen naar andere landen te laten vertrekken, maar dat werd na een paar uur alweer teruggetrokken. Sindsdien onderhandelde Israël met Afrikaanse landen over een migratie-akkoord, naar verluidt met Uganda en Rwanda.

Israël blijft mogelijkheden zoeken om de vluchtelingen vrijwillig naar andere landen te laten vertrekken.