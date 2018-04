Israël blaast migrantendeal met VN-organisatie af

Premier Netanyahu van Israël heeft een streep gezet door de plannen om Afrikaanse migranten naar westerse landen te sturen in plaats van terug naar Afrika. Gisteren werd bekend dat Israël een akkoord had gesloten met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor het herhuisvesten van migranten uit met name Sudan en Eritrea.

De deal zou een controversieel plan vervangen om de migranten, vooral mannen, naar landen in Afrika te sturen waar ze oorspronkelijk niet vandaan kwamen. Hun veiligheid zou daar niet gegarandeerd zijn. Het zou gaan om ongeveer 16.000 van de 37.000 Afrikaanse migranten in Israël. De overige zouden mogen blijven.

Massadeportatie

Netanyahu zei gisteren dat landen als Duitsland, Italië en Canada de migranten zouden opnemen, maar die landen zeiden van niets te weten. Canada verzette zich tegen de "massadeportatie" van asielzoekers.

Ook in eigen land kwam veel kritiek. Politici op de rechterflank hekelden het feit dat er meer dan 20.000 veelal illegale migranten in Israël zouden mogen blijven. Daarop schortte de premier de overeenkomst op.

Nu zegt Netanyahu: "Ik heb alle opmerkingen over het akkoord zorgvuldig bestudeerd. Nadat ik de voors en tegens tegen elkaar had afgewogen, heb ik besloten de deal af te blazen."