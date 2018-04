Verdachte in zaak-Orlando Boldewijn vrijgelaten

De Hagenaar van 27 die zondag werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van Orlando Boldewijn is weer vrij. Hij is de afgelopen dagen verhoord over betrokkenheid bij de dood van Boldewijn. Er is onvoldoende grond om hem langer vast te houden, zegt de de politie.

De Hagenaar blijft wel verdachte in de zaak, maar omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie niet zeggen waarvan hij precies wordt verdacht.

De 17-jarige Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien. Hij had op die dag afzonderlijk met twee mannen afgesproken, die hij leerde kennen via datingapp Grindr.

Afgezet

De laatste date, een man van 20 uit Den Haag, zei tegen de politie dat hij Orlando na hun afspraak had afgezet op de Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg.

Na een anonieme tip zochten duikers op 26 februari in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Die avond werd het lichaam van Orlando in het water gevonden.