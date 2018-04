En weer is het raak: criminelen dumpen drugsafval in Brabant

Voor de tiende keer in een week tijd is er drugsafval gedumpt in Noord-Brabant. De zuidelijke provincies kampen al langer met het veelvuldig dumpen van drugsafval, maar zelfs voor Brabantse begrippen is tien keer in een week veel.

Het meest recente geval was in Galder. Daar vond de politie vanmorgen tonnen, vuilniszakken en jerrycans vol met drugsafval. Enkele kilometers verderop, in Ulvenhout, was het gisteravond raak. Een getuige zag een bestelauto rijden waar een vloeistof uit lekte. Het busje stond even stil bij een beekje en vertrok weer. In en langs het water werden vervolgens vaten met chemicaliƫn gevonden.

Huismeester onwel

In de dagen ervoor waren ook al acht dumpingen. Van veertig jerrycans vol chemicaliƫn in een Bredase wijk tot vaten met drugsafval in een sloot in Hilvarenbeek. Ook in Goirle, Schijndel en Tilburg was het raak. In Tilburg werd het drugsafval midden in een woonwijk gedumpt. Een huismeester werd onwel toen hij de vaten aantrof bij de afvalcontainers van een ouderencomplex.

Het afval komt van laboratoria waar synthetische drugs gemaakt worden, zoals xtc en speed. De politie spreekt van een zorgelijke situatie. De dumpingen leiden tot gezondheidsrisico's, milieuschade en hoge kosten voor het opruimen. Waterschap Brabantse Delta heeft aangifte gedaan van de dumping bij Ulvenhout, meldt Omroep Brabant.