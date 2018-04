Aanslagpleger Toronto aangeklaagd voor tien keer moord

Het motief van de man is nog onbekend, hij zei daar niets over in de rechtszaal. De Canadese premier Trudeau herhaalde vandaag de woorden van een van zijn ministers toen hij zei dat er geen gevaar was voor de nationale veiligheid van Canada.

Het dreigingsniveau in Canada hoeft dan ook niet te worden aangepast, zei Trudeau. "Wat er gisteren gebeurde in Toronto was een zinloze aanslag en een verschrikkelijke tragedie."

Gevlucht

Minassian reed gisteren in het noorden van Toronto in op passanten. Daarna vluchtte hij. Uiteindelijk kon de politie hem arresteren zonder dat er schoten werden gelost: