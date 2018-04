'Onderzoek laat zien hoe breed problemen van eenzame jongeren zijn'

Eenzame jongeren hebben een grotere kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen dan jongeren die een rijk sociaal leven hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van King's College in Londen, meldt The Guardian.

Als gevolg van de eenzaamheid ontwikkelen jongeren psychische problemen, zoals depressies, een laag zelfbeeld, slaapproblemen. Ook raken ze sneller verslaafd aan alcohol en wiet, ervaren ze meer stress, bewegen ze minder en hebben ze vaker geen werk of opleiding.

"Dan hebben we het niet over iemand die net naar een nieuwe stad is verhuisd, daar nog niemand kent, en het een paar maanden moeilijk heeft", zegt Gerine Lodder, onderzoeker naar eenzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Dit gaat over jongeren die echt langdurig eenzaam zijn."

'Net zo schadelijk als vijftien sigaretten'

Eerder onderzoek toonde aan dat eenzaamheid net zo schadelijk is voor de gezondheid als het roken van vijftien sigaretten per dag en schadelijker dan overgewicht. Over de vergelijking met dat specifieke aantal sigaretten is Lodder sceptisch: "Die vergelijking kun je niet één-op-één maken. Wat is het verschil met veertien of zestien sigaretten?"

Wel is ze het ermee eens dat de gezondheidsrisico's van eenzaamheid in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die van roken en overgewicht. "Die risico's ontstaan niet opeens", zegt Lodder. "Als gevolg van eenzaamheid kun je minder gaan bewegen en meer middelen gaan gebruiken, waardoor je slaapproblemen krijgt. Die kunnen op hun beurt weer hart- en vaatziekten veroorzaken, die weer tot vroegtijdig overlijden kunnen leiden. Alle symptomen versterken elkaar, maar eenzaamheid is een van de onderliggende oorzaken."