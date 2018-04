'Dit soort aanslagen zie je zelden in Canada'

Mogelijk wilde de verdachte gedood worden en probeerde hij een suicide by cop uit te lokken, zelfdoding via een agent. Mede daardoor gaat de politie ervan uit dat er opzet in het spel was, zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Het lijkt wel erop dat het een aanslag was. De politie neemt dat woord niet in de mond, maar spreekt wel van een opzettelijke daad."

De politie heeft nog niet veel verteld over de verdachte, maar Canadese media zijn meteen gaan zoeken naar zijn achtergrond. Alek Minassian zat op een school in Noord-Toronto voor leerlingen met 'special needs'. Dat is in het Canadese onderwijssysteem een verzamelterm waar zowel leer- en gedragsproblemen als fysieke beperkingen onder vallen.

Minassian zat eerder op een andere school in Toronto waar hij zich ook bezighield met software. In de Google Android Store wordt een parkeer-app aangeboden door iemand met zijn naam.