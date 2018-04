Google hield ruim 8 miljoen video's tegen op YouTube, in een kwartaal

Internetgigant Google heeft voor het eerst cijfers gepubliceerd over het aantal YouTube-video's dat is geweigerd of offline is gehaald. Dat gebeurt als de inhoud in strijd is met de richtlijnen die het bedrijf hanteert. Voorbeelden van ongewenste content zijn pornovideo's of video's met een extreem gewelddadige inhoud.

In het laatste kwartaal van vorig jaar werden 8,2 miljoen video's geweigerd of verwijderd.

Elk kwartaal

Google wil elke drie maanden zo'n kwartaalbericht uitbrengen, zodat zichtbaar wordt dat er bij het weren van ongewenste video's voortgang wordt gemaakt. Het bedrijf ligt geregeld onder vuur, bijvoorbeeld als er kinderpornovideo's op YouTube opduiken.

Ook introduceert het bedrijf een Reporting History Dashboard. Iedere YouTube-gebruiker kan daarop zien wat er met zijn melding van een ongewenste video gebeurt.

Machines

Alle video's die op YouTube komen, worden door computers gescand. Daardoor kunnen miljoenen video's worden geweerd voordat ze door gebruikers worden gezien.

In het laatste kwartaal van 2017 werden 6,7 miljoen ongewenste video's door computers geblokkeerd. Op de overige 1,5 miljoen werd het bedrijf door gebruikers attent gemaakt.

De computers worden voortdurend getraind om beter te presteren. Google accepteert daarbij hulp van buitenstaanders, zoals organisaties die kindermisbruik tegengaan of politieke en religieuze radicalisering bestrijden.