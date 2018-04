Bush senior (93) geveld door infectie na begrafenis Barbara

De Amerikaanse oud-president George H.W. Bush heeft vlak na de begrafenis van zijn vrouw Barbara een bacteriƫle infectie in zijn bloed opgelopen. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Houston, waar ook de uitvaartceremonie was.

Een woordvoerder van de 93-jarige Bush senior laat weten dat hij goed lijkt te reageren op zijn behandeling en dat het erop lijkt dat hij voorspoedig herstelt.

Afgelopen zaterdag werd tijdens een kerkdienst in Houston door 1500 mensen afscheid genomen van Barbara Bush. Bij de plechtigheid waren behalve de beide oud-presidenten Bush ook Bill Clinton en Barack Obama aanwezig.

George H.W. Bush was president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993. Zijn zoon George W. Bush zat van 2001 tot 2009 in het Witte Huis.