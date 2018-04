Trump afwezig op begrafenis Barbara Bush, Obama is er wel

In Houston hebben zo'n 1500 mensen de kerkdienst bijgewoond ter nagedachtenis aan Barbara Bush. De voormalige first lady overleed woensdag op 92-jarige leeftijd. Bij de plechtigheid waren onder anderen haar man en zoon George, die beiden president van de VS zijn geweest. Ook Bill Clinton en Barack Obama en hun vrouwen waren erbij.

President Trump liet verstek gaan. Hij had zijn echtgenote Melania gestuurd om de honneurs waar te nemen.

De officiƫle lezing is dat Trump de ceremonie niet wilde verstoren met alle beveiliging die nodig is voor een bezoek. Maar mogelijk liet hij verstek gaan omdat de Bushes erg kritisch waren over hun partijgenoot: George Bush senior stemde zelfs op diens Democratische tegenstander Clinton, Barbara Bush was tijdens de laatste campagne actief voor haar zoon Jeb.

Bush Museum

Jeb Bush heeft bij de ceremonie namens de familie gesproken. Ook sprak een vriendin van de familie, de vrouw van oud-minister James Baker. Barbara Bush had daarnaast een historicus gevraagd die een biografie over haar man schreef.

De kist van Barbara Bush wordt nu overgebracht naar het Bush Museum, 150 kilometer noordelijker. Daar zal ze worden bijgezet in het graf waar ook haar dochter Robin ligt; zij overleed in 1953 op driejarige leeftijd aan leukemie.

Parelkettingen

Gisteren kon het publiek afscheid nemen van de oud-first lady in de kerk in Houston waar ze sinds de jaren 50 lid van was. Duizenden mensen maakten gebruik van de gelegenheid. Veel vrouwen hadden ervoor gekozen parelkettingen te dragen, omdat Bush daar een voorliefde voor had.

De 93-jarige oud-president Bush nam zelf nog enige tijd de moeite om persoonlijk condoleances in ontvangst te nemen.

Volgens Amerikaanse media hadden sommige bezoekers er een reis uit Florida of Washington voor over om op deze regenachtige en grauwe dag naar de herdenkingsbijeenkomst in Houston te komen.