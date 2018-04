Nederlandse antenne (en muziek) op koers voor reis naar de maan

Als alles volgens plan verloopt, wordt de Cang'e 4 op 21 mei gelanceerd. Aan de achterkant van de maan gaat de NCLE informatie verzamelen over de tijd dat er nog geen sterren waren in het heelal.

Dat gebeurt door het opvangen van straling die is uitgezonden door waterstof. "Dan kunnen we zien hoe uit waterstof de eerste sterren en sterrenstelsels zijn ontstaan", zegt Klein Wolt, universitair docent aan de Radboud Universiteit.

Deze straling is heel zwak en praktisch niet te meten vanuit de atmosfeer. Tel daarbij op dat de aarde zelf ook straling uitzendt, evenals door mensen gemaakte apparaten. De achterkant van de maan is daardoor een ideale plek om, met behulp van de Nederlandse radioantenne, het signaal te ontvangen.

Spraakverwarring

Het internationale project verliep met vallen en opstaan. Het werd in 2016 aangekondigd, maar de samenwerking met Chinese wetenschappers verliep niet altijd even soepel volgens Klein Wolt. "Ze hadden soms andere methodes of een andere manier van documenteren. Daardoor was er wel eens spraakverwarring en verliep de communicatie niet altijd even lekker."

Een ding hadden het westerse en oosterse team wel gemeen: de drang om muziek in de ruimte te krijgen. "Daar was ik verbaasd over", zegt de sterrenkundige. "Maar ook de Chinezen sturen heel vaak muziek mee op satellieten."