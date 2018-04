Armeense kinderen Howick en Lili mogen worden uitgezet

De kinderen, Howick en Lili, zijn in 2005 en 2006 geboren in Rusland. Op jonge leeftijd kwamen ze met hun moeder naar Nederland. Klasgenoten en kinderrechtenorganisatie Defence for Children voerden vorig jaar actie tegen uitzetting. Zij wezen erop dat de kinderen nog nooit in Armenië zijn geweest en ze volledig vernederlandst zijn.

Aanvragen telkens afgewezen

De Raad voor de Kinderbescherming verwacht dat de moeder haar kinderen uiteindelijk zelf kan verzorgen. Mocht het nodig zijn, kunnen Howick en Lili worden opgevangen bij een Amerikaanse stichting waar zij bijvoorbeeld taalles kunnen krijgen. Ook zou de moeder psychische hulp kunnen krijgen, op kosten van Armenië.

De moeder kreeg in 2009 al te horen dat zij niet in Nederland kon blijven. De vrouw voerde meerdere procedures, maar oud-staatssecretaris Dijkhoff zei vorig jaar dat "al deze aanvragen zijn afgewezen waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten".