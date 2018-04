Premier Armenië stapt op na dagenlange demonstraties

De premier van Armenië, Serge Sarkisian, is opgestapt. Hij ruimt het veld onder druk van dagenlange protesten. De tienduizenden demonstranten verweten Sarkisian vast te houden aan de macht.

Sarkisian, een bondgenoot van de Russische president Poetin, was vorige week door het parlement benoemd tot premier. Hij was daarvoor al tien jaar lang president geweest, de maximale termijn. "Tussentijds had hij de grondwet zo gewijzigd dat de macht grotendeels naar de premier ging", zegt correspondent David Jan Godfroid.

'Woest'

Tijdens zijn tweede presidentstermijn had Sarkisian nog gezegd geen premier te willen worden. "Hij had beloofd het niet te doen, maar deed het uiteindelijk toch. Daar waren veel Armeniërs woest over", zegt Godfroid in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co.

Vandaag werd de druk op Sarkisian verder opgevoerd doordat ongewapende Armeense militairen zich bij de demonstranten voegden.