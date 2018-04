President Armenië gaat gesprek aan met woedende demonstranten

In Armenië heeft de president gesproken met woedende demonstranten, die het vertrek eisen van de premier van het land. Tijdens een massale demonstratie in de hoofdstad Jerevan sprak president Armen Sarkisian enkele minuten met de leider van de protesten en nodigde hem waarschijnlijk uit voor formele gesprekken. Die vinden mogelijk vandaag al plaats.

Gisteren werd in Armenië voor de negende dag op rij door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Serge Sarkisian (geen familie van de president). Serge Sarkisian werd onlangs door het parlement benoemd tot premier, nadat hij tien jaar lang president was geweest. Tijdens zijn tweede termijn had hij laten weten geen premier te willen worden.

Referendum

Onder het presidentschap van Serge Sarkisian werd in 2015 met een referendum bepaald dat de regeringsvorm van Armenië veranderde van een presidentieel systeem in een parlementaire republiek, waarin de premier veel meer macht heeft. Veel Armeniërs zijn teleurgesteld en zeggen dat er nu met Sarkisian als premier feitelijk niets is veranderd.

De politie pakte de afgelopen dagen bij de protesten zeker 200 demonstranten op. Twee van hen worden ervan verdacht bommen te hebben gemaakt.