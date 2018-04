Zuid-Korea zet luidsprekers uit: even geen propaganda of K-pop meer

Zou je elke dag naar bovenstaand nummer kunnen luisteren? Inwoners bij de grens van Noord- en Zuid-Korea en militairen die daar gestationeerd zijn, moeten wel. Het nummer is een van de dingen die om de zoveel uur uit de propagandaluidsprekers schalt.

Beide Korea's hebben luidsprekers in de grensregio staan. De luidsprekers zenden propagandateksten naar de andere kant. De komende dagen is het echter stil aan de grens: Zuid-Korea heeft in aanloop naar de besprekingen met Noord-Korea de luidsprekers uitgezet. Het is voor het eerst in twee jaar dat de 'uitzendingen' worden gestaakt.

Naast de hit Bang Bang Bang van de Zuid-Koreaanse K-popband Big Bang, die verboden is in het noorden, zijn er ook andere geluiden te horen. Zuid-Korea zendt vooral propaganda uit om de Noord-Koreaanse militairen tegen hun eigen regime op te zetten. Noord-Korea vooral vaderlandslievende boodschappen. "De propaganda in beide landen verschilt als dag en nacht. Het is echt kapitalisme vs. communisme", vertelt Korea-deskundige Remco Breuker. "Maar eigenlijk maakt het niet veel uit wat ze zeggen: het is allemaal symbolisch."