EU wil klokkenluiders 'beschermen in plaats van bestraffen'

Klokkenluiders mogen voortaan niet meer worden ontslagen en ze krijgen recht op juridische en financiƫle steun. Ook wordt het voor werkgevers lastig om klokkenluiders een lagere functie te geven nadat ze met hun informatie naar buiten zijn gekomen. Bedrijven met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en meer dan 50 werknemers moeten een vertrouwenspersoon aanstellen.

Mensen die misstanden melden moeten zich volgens de Europese Commissie veilig voelen. Volgens Timmermans is het in het belang van iedereen dat mensen zich vrij voelen om misstanden te melden. "Het is een maatschappelijke dienst als mensen met informatie naar buiten komen. Soms schaadt het de gezondheid of de belastingbetaler loopt veel geld mis. We moeten mensen bedanken in plaats van straffen", aldus Timmermans.