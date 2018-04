Man die wapen van Tennessee-schutter afpakte, 'het ging om leven en dood'

Waffle House-topman Walter Ehmer kwam woorden te kort om de moed van Shaw te beschrijven. "Je komt niet veel helden tegen in je leven", zei hij tijdens de persconferentie met tranen in zijn ogen. "We zijn je eeuwig dankbaar."

Shaw: ik ben geen held

Shaw zei dat hij zichzelf probeerde te redden en dat hij geen held is. "Toen ik de loop van het geweer vastpakte, was die heet, maar dat maakte niet uit. Het ging om leven of dood." Hij was die avond uitgegaan met een vriend. Twee minuten nadat hij het wegrestaurant was binnengegaan, arriveerde de schutter.

Toen hij schoten hoorde dacht hij eerst nog aan een stapel omgevallen borden, maar al snel werd duidelijk dat het om geweerschoten ging. "Ik keek om en zag een persoon naast de ingang op de grond liggen", zei Shaw. "Ik sprong op, ging onderuit en dook weg achter een draaideur."

De dader schoot op de deur en schampte de arm van Shaw. "Op dat moment dacht ik: hij zal zijn best moeten doen om me te vermoorden. Toen het vuurwapen blokkeerde, sloeg ik hem met de draaideur." In de worsteling die ontstond, wist Shaw het wapen af te pakken. "Hij was aan het schelden, alsof ik het was die iets verkeerd deed." De schutter sloeg vervolgens volledig naakt op de vlucht.

"Ik ben er niet trots op dat ik een geladen vuurwapen heb afgepakt. Ik ben wel trots dat ik daarmee de levens van anderen heb kunnen redden", sloot Shaw af.

Nog altijd voortvluchtig

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de schutter de 29-jarige Travis Reinking. De politie maakte gisteren bekend dat hij vorig jaar juli is gearresteerd bij het Witte Huis, omdat hij zich bevond op verboden terrein. Hij zei president Trump te willen ontmoeten en wilde niet vertrekken.

Naar Reinking wordt nog altijd gezocht. Hij is mogelijk gewapend; een wapen dat op zijn naam staat, is nog niet teruggevonden. De politie weet niet wat zijn motief was, maar spreekt wel van een mogelijke geestesziekte.