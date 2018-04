Naakte schutter Nashville eerder gearresteerd bij Witte Huis

De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat Tennessee vier mensen heeft doodgeschoten, is vorig jaar gearresteerd bij het Witte Huis. Dat zegt de politie van Nashville. De schutter opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant in een voorstad van Nashville. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden.

De politie heeft de man waarschijnlijk geïdentificeerd, omdat de auto die hij gebruikte op zijn eigen naam stond. Er is sinds vanochtend een klopjacht gaande op de dader. Tientallen agenten, honden en een helikopter zijn naar hem op zoek. Naar nu blijkt gaat het om dezelfde man die afgelopen jaar bij het Witte Huis in Washington DC staande werd gehouden omdat hij zich op een plek bevond waar het publiek niet mag komen.

Wapenvergunning ingetrokken

Zijn wapenvergunning zou eerder zijn ingetrokken op verzoek van de federale politiedienst FBI. Waarom die dat verzoek heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van de politie had de 29-jarige man vier wapens toen hij zijn wapenvergunning kwijtraakte. Die zijn daarna ter bewaring aan zijn vader gegeven, die inmiddels heeft toegegeven dat hij ze heeft teruggegeven aan zijn zoon.

Na de schietpartij heeft de politie een aanvalsgeweer van het type AR-15 en een ander vuurwapen teruggevonden. Vermoedelijk gebruikte de schutter dat wapen. Twee andere wapens die hij in zijn bezit zou hebben zijn nog niet teruggevonden en de politie sluit niet uit dat de voortvluchtige schutter die nog bij zich draagt.

AR-15

De Democraat Jim Cooper, die namens de staat Tennessee lid is van het Huis van Afgevaardigden, heeft na de schietpartij opgeroepen tot strengere wapenwetten. Onder die wetten zouden burgers minder makkelijk aan aanvalswapens als de AR-15 kunnen komen.

Sinds de schietpartij op een middelbare school in Florida in februari is er veel protest tegen particulier bezit van de AR-15, die voor militair gebruik is ontworpen.