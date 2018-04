Omstreden wet ingetrokken na protesten; wat is er aan de hand in Nicaragua?

Ortega overspeelde zijn hand met de ingrijpende hervormingen van de INSS, het sociale zekerheidsstelsel van Nicaragua. Belangrijk onderdeel daarvan is de korting op pensioenen. Geen populaire beslissing natuurlijk, zeker niet bovenop eerdere maatregelen zoals het verhogen van de benzineprijs.

Maar de hervormingen waren nodig, volgens de regering, omdat het sociale zekerheidsstelsel te veel geld kost. Jarenlang kreeg de in naam linkse president miljarden van zijn bondgenoten in Venezuela. Die geldstroom is door de crisis in Venezuela nu opgedroogd, terwijl de uitgaven maar bleven stijgen. President Ortega besloot daarom zonder overleg met de werkgevers tot drastische maatregelen, die ook het bedrijfsleven in het land geld zullen kosten.

En dat terwijl de werkgeversorganisaties al jarenlang een stille bondgenoot zijn van de president. Die samenwerking is een van de wortels onder de economische groei van de afgelopen jaren. Ortega heeft heel wat uit te leggen voordat de verstandhouding weer als vanouds kan worden.

Knokploegen

Een relatief klein protest tegen de hervormingen van afgelopen woensdag, in de hoofdstad Managua, werd uiteengeslagen, onder andere door knokploegen van aanhangers van de president. De regering sloot tijdelijk een aantal kritische media. Vergeefs, want via sociale media verspreidden zich talloze beelden van de demonstratie en het geweld.

De volgende dag waren er overal in het land veel grotere protesten. Die liepen regelmatig uit op geweld; onduidelijk is hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De onafhankelijke mensenrechtenorganisatie CENIDH spreekt in het laatste communiqué van zeker twintig doden. Maar lokale media melden zeker dertig slachtoffers.