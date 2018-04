Israël ontkent betrokkenheid bij moord op Palestijnse ingenieur

Israël ontkent dat zijn inlichtingendienst betrokken is bij de moord op de Palestijnse ingenieur en Hamas-lid Fadi al-Batsh, in Maleisië. Minister van Defensie Lieberman zei tegen een Israëlisch radiostation dat al-Batsh een rakettenexpert was, geen heilige. Maar hij wijst de suggestie dat de Mossad achter de liquidatie zat van de hand.

De 35-jarige al-Batsh woonde sinds acht jaar in Maleisië. Hij was elektrotechnisch ingenieur en gaf les op de universiteit. Hij werd zaterdagochtend vroeg door het hoofd geschoten toen hij naar een moskee liep voor het ochtendgebed. De twee daders gingen er op een motor vandoor.

Gewend

De Palestijnse radicale Hamas-beweging beschuldigt de Mossad van de moord. Lieberman wijst dat van de hand. "Terroristische organisaties geven van elke aanslag Israël de schuld. Wij zijn dat gewend", zei hij tegen een Israëlisch radiostation.

Volgens hem is het aannemelijk dat de moord op al-Batsh het gevolg is van een intern Palestijns conflict. "We zien voortdurend dat facties in terroristische organisaties rekeningen met elkaar vereffenen en ik neem aan dat dit ook nu het geval is."

Europeanen

De Maleisische vicepremier Hamidi zei zaterdag dat de daders vermoedelijk Europeanen zijn, "met banden met een buitenlandse inlichtingendienst". Ook zei hij dat al-Batsch door Israël als een risico kon worden beschouwd.

Alleen al tijdens de oorlog in Gaza, in 2014, vuurde Hamas duizenden raketten op Israël af. De meesten werden onderschept. Tot op de dag van vandaag belanden er geregeld Hamas-projectielen op Israëlisch grondgebied en beantwoordt het Israëlische leger die met eigen aanvallen.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de liquidatie van al-Batsh .