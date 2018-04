Nationalistische Erdogan-uitdager mag meedoen aan verkiezingen

De nationalistische IYI-partij van 'IJzeren Dame' Meral Aksener mag meedoen aan de vervroegde verkiezingen in Turkije, in juni. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldt dat de kiesraad dat heeft besloten. IYI is de enige nieuwe politieke partij in Turkije sinds de oprichting van de AK-partij in 2001.

Het besluit kwam enkele uren nadat vijftien leden van de oppositiepartij CHP te kennen hadden gegeven dat ze hun partij verruilen voor het IYI-lidmaatschap. Zo kwam de partij op twintig afgevaardigden, technisch gezien genoeg om deelname aan de verkiezingen veilig te stellen, al was het nog onzeker of de kiesraad dat ook zo zou zien.

De IYI-partij ('Goede Partij') werd eind vorig jaar opgericht. Hoewel de partij nog jong is, werd oprichter Meral Aksener bij de verkiezingen, die aanvankelijk gepland stonden voor eind 2019, gezien als potentiƫle uitdager van president Erdogan en zijn AK-partij. Erdogan schreef deze week vervroegde verkiezingen uit, waardoor de parlements- en presidentsverkiezingen van 2019 al op 24 juni van dit jaar moeten plaatsvinden.

Grijze Wolven

De 61-jarige Aksener was voor ze haar partij oprichtte jarenlang lid van de ultranationalistische MHP, een bondgenoot van Erdogan. Namens die partij was ze in 2001 minister van Binnenlandse Zaken. Tussen 2007 en 2015 was Aksener vanuit de MHP vice-voorzitter van het parlement. In die rol was ze geliefd vanwege haar afgewogen taalgebruik en haar gevoel voor humor.

Rond het referendum over de grondwetswijziging van april vorig jaar profileerde Aksener zich als prominent tegenstander van het presidentiƫle systeem dat nu in Turkije wordt ingevoerd. Ondanks veel binnenlandse en internationale kritiek op de grondwetswijziging stemde 51,3 procent van de kiezers voor de aanpassing. 48,6 procent was tegen.

Aksener was jarenlang aanhanger van de Grijze Wolven, Turkse extreem-rechtse nationalisten die in het verleden betrokken waren bij politiek gemotiveerd geweld en politieke moorden. Ze heeft ook regelmatig in het openbaar het Grijze Wolven-teken gemaakt, een vuist met opgeheven pink en wijsvinger.