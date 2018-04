Andrea Nahles eerste vrouwelijke leider van Duitse SPD

De sociaaldemocraten van de Duitse SPD hebben Andrea Nahles gekozen als nieuwe voorzitter. De SPD-veteraan is de opvolger van Martin Schulz, die in februari opstapte omdat hij vindt dat de partij vernieuwing nodig heeft. Nahles is de eerste vrouwelijke leider van de SPD sinds de oprichting, 154 jaar geleden. Ze kreeg 66 procent van de stemmen.

De 47-jarige politica is sinds haar achttiende lid van de SPD. Eerder was ze minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. In die rol drukte ze hervormingen door die voor haar partij belangrijk zijn, zoals de invoering van het minimumloon.

Haar voorganger, Martin Schulz, was pas een jaar SPD-leider voor hij alweer vertrok. De voormalig voorzitter van het Europees Parlement stapte op na een teleurstellende verkiezingsuitslag en zware kritiek vanwege zijn nieuwe Grote Coalitie met de CDU/CSU van bondskanselier Merkel. Veel critici vonden dat juist de eerdere samenwerking met Merkel de SPD veel steun van kiezers heeft gekost.

Bevlogen

Het is nu aan Nahles om de verdeelde SPD weer een richting te geven waarin de ruim 460.000 leden zich min of meer kunnen vinden. Zelf is Nahles afkomstig uit het kamp-Schulz en dus overtuigd van het belang van de Grote Coalitie met Angela Merkel.

Ze wordt gezien als een bevlogen spreker met het hart op de tong. Hoewel ze als lid van de jongerenafdeling tot de uiterst linkse flank van de SPD hoorde, heeft ze zich in het vorige kabinet als pragmatisch sociaaldemocrate bewezen. Na de verkiezingen van afgelopen jaar wilde ze de partij vanuit de oppositie gaan leiden, maar moet dat nu dus doen vanuit de positie van junior partner van Merkel.