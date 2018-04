Ruiten ingegooid van huis rechts-radicale actiegroep in Amsterdam-Oost

In Amsterdam-Oost zijn de ruiten ingegooid van een woning waar leden van Identitair Verzet hun intrek hebben genomen. De daders zijn tegenstanders van deze rechts-radicale groep. Zij zijn niet aangehouden, meldt AT5.

Volgens de gemeente heeft degene die het huis volgens een anti-kraakovereenkomst huurt, de sleutels aan mensen van Identitair verzet gegeven. Die protesteren tegen de groep vreemdelingen zonder reispapieren van We Are Here, die in dezelfde straat zo'n twintig woningen hebben gekraakt. Het woonblok maakt plaats voor nieuwbouw.

Buurtbewoners zeggen tegen AT5 dat er ook met vuurwerk naar het huis is gegooid. De politie stelt een onderzoek in en houdt de situatie in de gaten. Voorlopig is er extra toezicht in de wijk.