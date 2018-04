'Een Nicaraguaanse vriend appte: kom niet hierheen, ze schieten!'

Het is nu rustig in de stad Léon in Nicaragua, maar het is nog vroeg. Rond 08.00 uur staan er alleen enkele toeristen op straat om foto's te maken van de troep. Van de protesten die gisteren helemaal uit de hand liepen is niet veel meer te merken. "Vannacht was het anders, toen stonden nog overal auto's in brand", vertelt de 31-jarige Hyacinth.

De Nederlandse Hyacinth is sinds drie weken in Nicaragua om Spaans te leren. Gisteren wilde ze met Nicaraguaanse vrienden bij de protesten van studenten gaan kijken. "Een vriend van me ging om 09.00 uur naar de protesten. Ik hoorde een paar uur niets van hem."

Toen Hyacinth om 14.00 uur een berichtje stuurde om te vragen hoe het ging, kreeg ze een onverwachte reactie. "Hij stuurde: niet hierheen komen, ze zijn op ons aan het schieten. We gaan ons nu verstoppen!" Heel gek, zegt ze. "Want het leek zo rustig te zijn. Het is heel plotseling omgeslagen. De studenten waren aan het zingen, stonden rustig met spandoeken, en toen leek het alsof de politie uit het niets begon te schieten, vertelde mijn vriend."

Bij de demonstraties zijn al vijf doden en tientallen gewonden gevallen. Boze Nicaraguanen gaan al dagen de straat op om te protesteren tegen een versobering van de sociale zekerheid. Niet alleen in Léon, ook in Managua. Daar vielen de doden.