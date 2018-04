Hete hangijzers in gesprekken Blok en Marokkaanse leiders

Ook de reis de andere kant op, van Marokko naar Nederland, werd besproken. De minister wil de samenwerking met Marokko op het gebied van immigratie verbeteren. Zeker 1100 Marokkanen kwamen afgelopen jaar via Spanje aan in Europa, dus het immigratievraagstuk is belangrijk.

"Ik heb de slechte economische situatie in de Rif aangestipt, wat een reden is van deze immigratie. Marokkaanse jongeren die een asielzoekersstatus aanvragen in Nederland krijgen deze vaak niet. Wij willen ze dan terugsturen, maar Marokko werkt moeizaam mee aan deze terugkeer."

Blok heeft de Marokkaanse autoriteiten gevraagd om de bureaucratische procedures hierachter te vergemakkelijken. "Deze jongens zorgen vaak voor overlast. Zo neemt de criminaliteit bijvoorbeeld toe in Groningen en dat komt vaak door de afgewezen Marokkaanse asielzoekers die daar in asielzoekerscentra zitten."

Belang van mensenrechten

Ook benadrukte de minister het belang van het respecteren van mensenrechten. "Ik vind het belangrijk dat mensen hun mening mogen uiten en mogen demonstreren. En als er al sprake is van een rechtszaak, dat er dan een eerlijk proces plaatsvindt."

Vorige week wilden de Nederlandse oud-minister Ploumen en EU-parlementariƫr Kati Piri naar de Rif om daar de situatie te bekijken. Hun bezoek werd niet goedgekeurd door de lokale autoriteiten. Later ontkende Marokko het tweetal te hebben tegengehouden. Blok wil zich niet met die situatie bemoeien, gaf hij vandaag aan. "Ik ga niet tussen twee mensen zitten die het niet eens zijn over wat er precies is gezegd, maar ik vind het van groot belang dat alle mensen vrij rond kunnen reizen."

Verder sprak Blok vooral over de economie en de strijd tegen terrorisme waarin Marokko en Nederland volgens hem goed samenwerken.

Ook daden

Er waren vandaag niet alleen woorden, maar ook daden. Om het gevecht tegen jeugdwerkloosheid te steunen opende Blok de 'Orange Corner' in Rabat: een platform dat zelfstandig ondernemen voor lokale jongeren bevordert. Ook de economische uitwisseling tussen Nederland en Marokko wil Blok bevorderen. Dat hoopt hij te doen door een ereconsul, een soort ambassadeur, te vestigen in Tanger.