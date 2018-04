Nederlandse politici mogen in Marokko Rif-gebied niet in

De Nederlandse PvdA-politici Lilianne Ploumen en Kati Piri breken hun werkbezoek aan Marokko voortijdig af omdat ze geen toestemming krijgen om de kuststeden Al Hoceima en Nador te bezoeken. Ze wilden met hun aanwezigheid daar hun solidariteit met de Rif-protestbeweging betuigen, maar mogen nu het gebied niet in van de lokale autoriteiten.

"Ons bezoek is twee maanden geleden aangekondigd bij de landelijke autoriteiten en gisteravond hoorden we opeens dat dit deel van ons programma niet door kan gaan", zeggen ze tegen de NOS. Volgens correspondent Willemijn de Koning, die mee zou gaan naar de Rif, nemen de lokale autoriteiten ter plekke in dit soort kwesties vaak andere besluiten dan ambtenaren in de hoofdstad.

Tweede Kamerlid Ploumen en Europarlementariƫr Piri hebben in Rabat gesproken met parlementsleden en de minister van Justitie. Ze waren in Casablanca bij de rechtszaak tegen kopstukken van de Hirak-beweging en spraken daar met familieleden.

Geen toekomst

De Rif-protesten ontstonden in het najaar van 2016, na de dood van visverkoper Mohsin Fikri. Dat incident leidde tot een golf van demonstraties voor betere leefomstandigheden.

Europarlementariƫr Piri wil graag dat de problemen in de Rif meer aandacht krijgen in Europa. Ze wijst erop dat de kwestie nu vooral leeft in landen waar naar verhouding veel Marokkanen wonen, zoals Nederland, Belgiƫ en Frankrijk, terwijl er in andere landen nauwelijks iets over bekend is.

"We zeggen altijd: migratie moeten we aanpakken bij de wortels. Maar nu worden in Spanje de meeste asielverzoeken gedaan door jongeren uit de Rif, die na het neerslaan van de protesten echt geen toekomst meer zien en de gevaarlijke overtocht naar Spanje maken."