Rechter: Berlusconi's bewind onderhandelde in jaren 90 met maffia

Silvio Berlusconi heeft een forse klap te verduren gekregen van een rechtbank in Palermo. Volgens de rechtbank is bewezen dat de Italiaanse staat in de jaren 90 onderhandelingen heeft gevoerd met de maffia om een golf aan bomaanslagen te stoppen. In 1994 werd Berlusconi voor het eerst premier van Italië.

In de zaak werden vandaag onder anderen drie oud-politiehoofden en twee maffiabazen veroordeeld. Maar veel belangrijker is dat Marcello Dell'Utri ook schuldig is bevonden. Hij is een oud-senator en medeoprichter van de partij van Berlusconi, Forza Italia. Volgens de officier van justitie is daarmee bewezen dat Dell'Utri het doorgeefluik was voor de maffia om verzoeken over te dragen aan de regering van Berlusconi.

Einde aan politieke loopbaan?

De geur van maffia hangt al langer rond Berlusconi, vooral doordat zijn rechterhand Dell'Utri al een celstraf voor banden met de maffia uitzit. Berlusconi heeft betrokkenheid met de maffia altijd ontkend. Ook nu is hij woedend en dreigt hij de officier van justitie aan te klagen voor laster.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de kabinetsformatie die nu gaande is in Italië. De anti-establishment-Vijfsterrenbeweging weigerde tot nu toe met een coalitie van centrumrechtse partijen in zee te gaan omdat Forza Italia van Berlusconi daar onderdeel van uitmaakt. Berlusconi staat volgens de politici van de Vijfsterrenbeweging voor de corrupte politiek die zij willen opruimen.

De antimigratiepartij Lega wilde juist alleen een regering vormen met Berlusconi. Maar na deze uitspraak eist de Vijfsterrenbeweging dat Berlusconi niet meer aan een regering deelneemt. Als Lega daar nu toch mee akkoord gaat, lijkt er iets te gebeuren dat al vaak ten onrechte is voorspeld: een definitief einde aan de politieke loopbaan van Silvio Berlusconi.