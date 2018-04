Met een honingbij groet Ariana Grande de nabestaanden van 'Manchester'

Voor het eerst sinds de aanslag in Manchester op 22 mei 2017 heeft de Amerikaanse zangeres Ariana Grande een nieuwe single uitgebracht. Het nummer No Tears Left to Cry is een eerbetoon aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Manchester die plaatsvond vlak na het concert van Grande.

Na de aanslag annuleerde Grande de rest van haar tour en stopte ze tijdelijk met muziek maken. De single die vandaag is verschenen bevat een optimistische boodschap voor haar fans. "I'm loving, I'm living, I'm picking it up", zingt de zangeres (ik heb lief, ik leef, het gaat beter). Niet alleen in de tekst, maar ook in de bijbehorende videoclip verwijst ze naar de aanslag.