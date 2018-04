Muziek vermindert angst en pijn tijdens operatie

De aanwijzingen waren er al, maar nu is het echt bewezen: patiënten die muziek luisteren voor, tijdens en na een operatie ervaren minder pijn of angst. Zelfs wanneer een patiënt onder volledige narcose is, kan via een koptelefoon afgespeelde muziek verlichting geven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Surgery. De onderzoekers hebben niet zelf patiënten onderworpen aan experimenten met muziek, maar bestaande onderzoeken naast elkaar gelegd en de uitkomsten vergeleken.

Volgens onderzoeker Rosalie Kühlmann moeten patiënten de mogelijkheid krijgen om muziek te luisteren tijdens een operatie. "Er kunnen nu richtlijnen ten aanzien van chirurgie worden gemaakt. Muziek rondom de operatiekamer is eenvoudig toe te passen, is veilig, duurzaam en kent geen bijwerkingen." Wanneer zulke richtlijnen worden opgesteld is nog niet duidelijk.

Niet alleen patiënten hebben voordeel van muziek, maar ook chirurgen. Muziek biedt ze namelijk ontspanning, concentratie en geeft hen meer energie.