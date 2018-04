Koning opent zesde Koningsspelen: 'het blijft altijd fantastisch'

Koningin Máxima is er vandaag niet bij. "Dat vindt ze jammer, het was een afspraak die al langer stond. Maar ze leeft zeker met ons mee", zegt de koning. Máxima woont als speciaal gezant voor de Verenigde Naties een vergadering bij van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington.

Ook prinses Ariane, die in groep 8 zit, doet ook mee aan de Koningsspelen. "Ariane heeft zeker geoefend. Ze vindt jazzballet sowieso heerlijk om te doen en zal enthousiast meedansen met het Koningslied."

Koningsdag in Groningen

De koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar in Groningen. Tijdens het bezoek willen ze extra aandacht besteden aan de problemen die zijn veroorzaakt door de gaswinning. De koning heeft de stad al meerdere malen bezocht. Buiten het zicht van de media sprak hij toen met slachtoffers over de aardbevingen en de schade aan huizen.

Elk jaar worden de Koningsspelen op de laatste vrijdag voor Koningsdag (27 april) georganiseerd. Omdat het volgend jaar op die dag Goede Vrijdag is, worden de spelen een week eerder gehouden, op vrijdag 12 april.