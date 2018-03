Koningsdag Groningen in het teken van de gaswinning

Groningen wil op Koningsdag tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en andere leden van de koninklijke familie extra aandacht besteden aan de problemen die de gaswinning heeft veroorzaakt.

Op de Grote Markt zullen Groningers met de koning praten over de schade die zij hebben ervaren door de aardbevingen. De koning heeft de stad al meerdere malen bezocht. Uit het zicht van de media sprak hij toen met slachtoffers over de gevolgen van de gaswinning.

"We laten niet alleen alle goeds van Groningen zien. Ook de aardbevingen verdienen een eerlijke plaats in het programma", zei burgemeester Den Oudsten bij de presentatie van de plannen voor Koningsdag.

Zeerijp

Het programma is opgedeeld in verschillende blokken en begint om 11.00 uur bij de Prinsenhof. Onderweg laten Groningers hun stad zien waarbij zij vertellen over hun toekomstplannen voor het opwekken van energie. Ook is er ruimte voor studenten, ondernemers en muzikanten. Daarnaast zal Ronald Koeman, die in Groningen opgroeide, een voetbaltraining geven aan jongeren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er dit keer geen parade gehouden. Volgens de burgemeester zit dit onderdeel al genoeg verweven in de presentatie van het programma.

De gaswinning in Groningen heeft in de regio veel schade veroorzaakt. Aan het begin van dit jaar werd Zeerijp getroffen door de zwaarste aardbeving in vijf jaar. De gaswinning moet volgens minister Wiebes zo snel mogelijk teruggebracht worden naar maximaal 12 miljard kuub per jaar.

80.000 bezoekers

Net als vorig jaar bij de viering van Koningsdag in Tilburg zijn ook koningin M√°xima en de kinderen en de zonen van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven met hun echtgenotes erbij.

Vorig jaar was er grote belangstelling in Tilburg, toen de koning zijn 50e verjaardag vierde. Er kwamen toen ruim 150.000 mensen naar de stad. Normaal gesproken vieren ongeveer 50.000 mensen Koningsdag in Groningen. Dit jaar worden er tussen de 60.000 en 80.000 mensen verwacht. Langs de route is er plaats voor 30.000 mensen.

Omdat Groningen een oude binnenstad heeft, zal het lastiger zijn het publiek te controleren. Er zal bij de veiligheidsmaatregelen rekening mee worden gehouden dat mensen zich niet opgesloten gaan voelen in de smalle straten.