Minister Blok gaat met Israël en de Palestijnse Autoriteit praten over corridor

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is bereid te praten met Israël en de Palestijnse Autoriteit over de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding over land tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Hij vindt het pleidooi van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie voor een corridor een positieve stap. "Het zou fantastisch zijn als het lukt", zegt de minister.

Blok tempert wel de verwachtingen: "Het is geen tunnel tussen Zwitserland en Oostenrijk." Beide partijen moeten volgens hem hun vertrouwen uitspreken en er zijn veiligheidsgaranties nodig. Zonder het expliciet te noemen is ook het al jaren slepende conflict tussen Hamas, dat het in Gaza voor het zeggen heeft, en Fatah, dat de dienst uitmaakt op de Westoever, een complicerende factor.

Bevordering handel

De verbinding tussen de Palestijnse gebieden is bedoeld voor bijvoorbeeld bussen en vrachtwagens en moet de handel bevorderen, de toegang tot medische zorg verbeteren en familiehereniging mogelijk maken.

Israël en de Palestijnen hebben al voor zo'n verbinding getekend in de Oslo-akkoorden van 1993 en het onderwerp wordt ook geregeld ter sprake gebracht, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd op dit punt.

Scanners

In een eerdere poging de handel van en naar Gaza een impuls te geven, heeft Nederland tot twee keer toe scanners geschonken voor controles aan de grens met de Gazastrook.

Die scanners controleren het goederenvervoer op onder meer wapens en gesmokkelde goederen. Ze kostten samen ruim vijf miljoen euro.

De laatste scanner uit 2015 was nadrukkelijk bedoeld om containers te controleren. Volgens minister Blok is er tot nu toe geen enkele door de scanner gegaan. "Israël staat geen containers toe als transportmiddel", zei Blok.