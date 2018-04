Ook schoonmakers gehuldigd na kampioenschap PSV

Het was een grote bende in het centrum van Eindhoven, na het kampioensfeest van PSV afgelopen maandag. Vandaag was er voor de tientallen schoonmakers een beloning met een huldiging op het stadhuis. Met bloemen, gebak, een PSV-sjaal en papieren kampioensschalen.

"Het was zwaar in het begin", vertelt een schoonmaker over de opruimactie. "Je wist niet waar je moest beginnen." Om vijf uur in de ochtend gingen de schoonmakers met veegauto's en bladblazers in de weer om de rommel op te ruimen. Tegen de middag was de stad weer schoon. "Zonder jullie zou de stad nu een teringzooi zijn", sprak wethouder Torunoglu de schoonmakers toe.

Ajax-fan

Als beloning voor het harde werken mochten ze op het bordes staan waar een paar dagen eerder de spelers van PSV stonden. Het publiek bestond uit de eigen veegwagentjes, maar de schoonmakers hadden het evengoed naar hun zin.

Ook die ene schoonmaker, die ondanks dat hij voor Ajax is wel een PSV-sjaal droeg. "Ik ben Ajax-fan", zei hij lachend tegen Omroep Brabant, "dat kan gebeuren." PSV werd zondag kampioen door in eigen huis met 3-0 van Ajax te winnen.