Niet alleen de eerste zomerse dag, maar de warmste 19 april ooit

Het is op 19 april nog nooit zo warm geweest, sinds het begin van de officiële temperatuurmeting in 1901. Om 12.30 uur was het in De Bilt 24,4 graden. Het oude record van 24,3 graden is uit 1988. In Lelystad werd vanmiddag zelfs 28,5 graden gemeten.

De temperatuur in De Bilt liep in de loop van de middag op naar 25 graden, wat betekent dat het officieel de eerste zomerse dag van het jaar is. Op 8 april werd de zomerse waarde niet gehaald; het werd toen net geen 25 graden.

Zonkracht

Overigens moeten zonaanbidders de komende dagen wel rekening houden met de zonkracht. Die is hoog voor de tijd van het jaar, waarschuwt het RIVM: rond de 5, dat wil zeggen dat de huid na 20 minuten zonnen kan verbranden.

Ter vergelijking: bij zonkracht 3 verbrandt de huid na 35 minuten, al kunnen de gevolgen zoals een rode huid en jeuk pas na enkele uren merkbaar zijn.