Strandtent Scheveningen afgebrand: 'Daar gaat 35 jaar levenswerk'

"Ik keek vanmorgen uit mijn raam en dacht: dit is foute boel", vertelt eigenares Lindsey Ludovici. Ze werd wakker gebeld door de nachtbewaker. "Toen ik de brand zag, dacht ik: daar gaat 35 jaar levenswerk van je ouders en jezelf. Dit is echt heel triest."

Volgens de eigenares is het paviljoen niet meer te gebruiken, maar het terras staat nog. "We gaan nu kijken wat we er nog van kunnen maken, zodat we wel een seizoen kunnen draaien. Ik had dit liever in oktober gehad".

Inmiddels is de brand onder controle. Er zijn geen slachtoffers. Omliggende strandtenten werden door de brandweer afgeschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, schrijft Omroep West.