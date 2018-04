RTL wil mensen raken en inspireren, met minder personeel

RTL Nederland wil zich minder op televisie richten en mensen ook buiten traditionele media bereiken. De omroep gooit het roer om nu de winst en omzet al langer teruglopen. Er komt een een reorganisatie waarbij een onbekend aantal banen gaat verdwijnen.

"RTL wil met zelfontwikkelde en -geproduceerde content zowel on- als off screen mensen echt raken en inspireren, met als doel een loyale fanbase voor zijn merken op te bouwen", schrijft het bedrijf in een persbericht. De komende jaren steekt het bedrijf miljoenen in technologie en data-analyse.

Bij RTL Nederland werken zo'n 800 mensen in vaste dienst. Gisteren stapte de financiële topvrouw van RTL Nederland op omdat ze zich niet kon vinden in de nieuwe koers.

Temptation Island

Over 2017 daalde de brutowinst met een kleine 10 miljoen naar 87 miljoen euro. De omzet daalde met 4 procent. "Onze nieuwe strategie is een duidelijke groeistrategie", zegt topman Sven Sauvé. Volgens hem moet RTL Nederland wendbaarder worden en niet meer alleen zenden naar de consument. "We gaan veel interactiever van buiten naar binnen werken."

Volgens een woordvoerder betekent het dat er meer wordt geluisterd naar wat de consument wil. "Een mooi voorbeeld is Temptation Island", zegt een woordvoerder. "We zagen dat die serie veel bekeken werd op ons videoplatform Videoland. We hebben nu besloten om een eigen Videoland-serie van Temptation Island te maken."

RTL gaat ook z'n onlineplatformen Videoland en RTL XL samenvoegen. Er moeten mensen vertrekken, maar er worden er ook nieuwe mensen aangenomen, zoals data-analisten en software-ontwikkelaars.

Het plan wordt de komende weken besproken met de adviesraad. Voor de zomer wil het bedrijf duidelijk hebben welke banen er verdwijnen.