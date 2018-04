Maffia-leden opgepakt op Sicilië in zoektocht naar capo di tutti capi

De Italiaanse politie heeft 22 maffiosi opgepakt op Sicilië. De operatie maakt deel uit van de zoektocht naar het meest gezochte maffia-kopstuk in Italië, de 55-jarige Matteo Messina Denaro.

Onder de arrestanten zijn ook familieleden van Denaro. Ze worden beschuldigd van afpersing, drugshandel, witwassen, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het zijn volgens correspondent Mustafa Marghadi niet alleen kleine vissen. "Er zijn ook aantal 'tussenbazen' bij, redelijk hooggeplaatste maffiosi."

Het belangrijkste is misschien wel dat een deel van de arrestanten de communicatie van Denaro regelde via pizzini (kleine briefjes). "Sinds de maffia begin jaren 90 wordt aangepakt, worden zo'n beetje alle telefoongesprekken afgeluisterd. Dus moeten ze dat ouderwets met pizzini doen, briefjes met opdrachten", verduidelijkt Marghadi. "Die communicatie is dus nu voor een deel doorgesneden. Denaro's werk is hem moeilijker gemaakt."

Denaro is sinds 1993 ondergedoken. Hij wordt gezien als de man die de plek van de capo di tutti capi, Salvatore 'Toto' Riina, heeft ingenomen. Die laatste overleed vorig jaar in gevangenschap. Denaro wordt onder meer gezocht voor aanslagen op magistraten in de jaren 90.