Vijf jaar geëist voor misbruik jongens op joodse school Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een oud-docent van de orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam. De 30-jarig Ephraïm S. wordt verdacht van het herhaaldelijk plegen van ontucht met een aantal leerlingen van de scholengemeenschap. Het OM wil daarnaast dat hij na het uitzitten van zijn straf vijf jaar lang zijn vak niet mag uitoefenen.

S. heeft altijd ontkend en weigerde aanvankelijk met politie en justitie te praten. Ook wilde hij niet meewerken aan een gedragskundig onderzoek. Hierdoor is het eisen van tbs geen optie voor het OM.

Het OM stelt dat gedetailleerde en betrouwbare verklaringen van de betrokken kinderen, allen jongens, het misbruik bewijzen. In totaal draait de zaak om zes kinderen in de leeftijd tussen de 6 en 13 jaar. Volgens de aanklager is ontucht met vier kinderen bewezen.

De officier sprak van een "zeer geraffineerde" verdachte die hij "een wolf in schaapskleren" noemde. Het misbruik vond volgens de aanklager "met grote regelmaat" plaats in de school in Buitenveldert. "Hoe wrang is het dat deze kinderen les kregen op de zwaarst beveiligde school van Nederland?", verwees hij naar de beveiliging van joodse instellingen vanwege antisemitisme. "Dit moest bescherming bieden tegen de buitenwereld, maar het werkelijke gevaar voor deze kinderen kwam uit het eigen klaslokaal."

Aanhouding

De school kreeg de eerste meldingen over S. in de zomer van 2012 binnen. S. werd geschorst en vertrok in september van dat jaar naar Israël, waar hij uiteindelijk werd gearresteerd. Pas vorig jaar werd hij, na een volgens het OM "slepende procedure", uitgeleverd.

Vorige maand werd bekend dat de school in 2012 pas aangifte deed tegen de docent, nadat de toenmalige minister van Onderwijs de school daartoe had verplicht.

Donderdag volgt het pleidooi van de advocaat van de verdachte.