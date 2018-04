Barbara Bush overleden, matriarch van een Amerikaanse dynastie

In deze tijd had Barbara ook een vormende invloed op haar zoon, de latere president. Hij nam haar jovialiteit en directe vorm van humor over. Hij leek veel minder op zijn vader, die diplomatieker en doordachter was. "George W. was echt een zoon van zijn moeder", concludeerde The Washington Post in een profiel voor zijn verkiezing.

Het gezin werd het domein waar matriarch Barbara zou heersen. Haar bijnaam werd The Enforcer, de handhaver, omdat de kinderen de inschikkelijke George om hun vinger konden winden als hij thuis was.

In de beginjaren in Texas maakte het gezin ook een tragedie mee die Barbara de rest van haar leven zou meedragen: haar dochter Robin stierf op 3-jarige leeftijd aan leukemie. In die tijd kleurde haar haar wit, hoewel ze nog maar in de twintig was.