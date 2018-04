'CIA-directeur Pompeo ontmoette Kim Jong-un'

De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, Mike Pompeo, heeft een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens The Washington Post gebeurde dat in Noord-Korea tijdens het paasweekend.

De gesprekken in Pyongyang moesten de weg vrijmaken voor een ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider, schrijft The Washington Post. De ontmoeting zou hebben plaatsgevonden kort nadat bekend was geworden dat Pompeo de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wordt.

President Trump meldde gisteren al dat er op hoog niveau is gesproken met Noord-Korea, maar hij wilde verder geen details geven. Hij zei wel dat hij denkt dat een ontmoeting met Kim ergens in de komende twee maanden kan plaatsvinden.

Albright

De laatste keer dat er op Amerikaans kabinetsniveau werd gesproken met een Noord-Koreaanse leider was in 2000. Toen bracht toenmalig minister Albright van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un.

De CIA wil tegenover The Washington Post niet reageren op de berichten. Ook het Witte Huis blijft stil, net als de Noord-Koreaanse regering.