Hoe de fetish van Bart C. gezinnen ontwrichtte

C. werkte al een paar jaar bij de bso, en hij was populair bij de kinderen. Maar hij had ook problemen in zijn relatie en moest die spanning kwijt, constateert de rechter. "Je leefde in een fantasiewereld."

Het begon met een spelletje op de speelplaats met twee meisjes van 4 en 6 jaar. Hij vroeg ze of ze hem wilden schoppen, en wees naar zijn kruis. Volgens C. deden ze dat ook.

Maar een week later ging het in een kleedkamer in het gebouw veel verder. C. liet zijn broek en ondergoed zakken, liet zich betasten en vroeg de meisjes opnieuw hem in zijn kruis te trappen. Daarna draaide hij zich om en bevredigde hij zichzelf.

Andere meisjes

Na zijn aanhouding bevestigde C. in eerste instantie alleen het verhaal van deze twee kinderen, maar enkele maanden later gaf hij toe dat hij ook met andere meisjes ontucht had bedreven. Ook hen vroeg hij hem in zijn kruis te trappen en te betasten als hij alleen met ze was, in de wc's, tijdens verstoppertje spelen of op het 'eiland', een door begroeiing afgeschermd veldje.

Maar hij is het niet eens met alles wat de kinderen vertellen. Zo beschrijft een van de meisjes hoe hij op een tafel ging liggen en aan haar vroeg om wijdbeens op hem neer te ploffen, op zijn geslachtsdeel volgens het meisje. Ze was bang dat de deur op slot zou gaan als ze het niet deed. Maar volgens C. was er alleen sprake van stoeien, 'plofte' het kind alleen op zijn buik en was er geen sprake van seksuele handelingen. En het gebeurde volgens hem één keer en niet zes keer zoals het slachtoffer verklaarde.